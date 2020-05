© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tenere spento il motore produttivo del paese per troppo tempo avrebbe fatto pagare un prezzo enorme all'Italia non solo in termini di pil ma anche sociali. Abbiamo scelto di riattivare i motori del paese". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato nel corso di "Mezz'ora in più" su Rai3. (Rin)