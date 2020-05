Coronavirus: Bonafede, 150 contagi nelle carceri italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il carcere ha maggiore possibilità di diventare un focolaio" del coronavirus ma per adesso "il numero dei contagi è relativamente basso, 150 in tutta Italia". Lo ha affermato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, nel corso della presentazione a Rebibbia degli operatori sanitari destinati agli istituti penitenziari vincitori di un apposito bando. "Ora - ha precisato - c'è stato uno sforzo in più ed abbiamo deciso" di intervenire "con questa iniziativa e vi ringrazio per il vostro contributo che consentirà di gestire ancora meglio la situazione sanitaria nelle carceri" anche attraverso "un monitoraggio capillare". (Rin)