Sociale: Isola solidale, 5 maggio presentazione di numero verde "oltre il carcere"

- Martedì prossimo, 5 maggio 2020, alle ore 11, presso l'Isola solidale, in via Ardeatina 930 a Roma, Daniele Frongia, assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini di Roma Capitale, Gabriella Stramaccioni, garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di Roma Capitale e Alessandro Pinna, presidente dell'Isola solidale, presentano l'iniziativa "Oltre il carcere" grazie alla quale sarà messo a disposizione di tutto il mondo legato al disagio e alle conseguenze della detenzione il primo numero verde gratuito in Italia che sarà incubatore di integrazione e solidarietà. Lo rende noto Isola solidale. (Com)