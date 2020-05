Milano: carabinieri arrestano tre persone per tentato omicidio di un loro coinquilino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano, alle 17 circa i ieri, hanno interrotto un'aggressione in un appartamento in via Monte Lungo 2. i militari son intervenuti su segnalazione al 112 Nue di una lite violenta. Una volta sul posto i militari hanno accertato che durante una lite in un appartamento tra coinquilini, tre soggetti egiziani classe 80, 77 e 82 avevano aggredito con bastoni e armi da taglio un quarto soggetto egiziano, classe 81. Quest'ultimo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda in codice giallo, non in pericolo di vita. I militari hanno trovato e sequestrato bastoni e armi da taglio. I tre soggetti autori dell'aggressione sono stati arrestati per tentato omicidio in concorso e portati a San Vittore. (Rem)