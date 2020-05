Coronavirus: dolci al figlio o la batteria scarica dell'auto, le scuse per uscire a Cassino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri nel territorio di Cassino sono state multate in tutto 11 persone per aver violato le prescrizioni per il contenimento del Covid-19. Nel dettaglio sono state sanzionate cinque persone a Cassino, una a Villa Santa Lucia, due a Cervaro, due a Villa Latina ed una ad Atina. Tra le scuse più bizzarre, una persona ad Atina, è stata sorpresa dai carabinieri della stazione di Picinisco, mentre in sella ad una moto usciva più volte da casa sua dicendo di dover andare al tabacchi o al supermercato. A Villa Latina una persona ha raccontato di dover portare dei dolci al figlio dipendente di un supermercato ed un’altra circolava per le vie del paese riferendo di dover fa ricaricare la batteria dell’auto. (Rer)