Germania: fonti stampa, governo chiede "diritto di voto" per salvare Lufthansa

- Lo Stato aiuterà la compagnia aerea tedesca Lufthansa attraverso la combinazione di tre elementi: una partecipazione cosiddetta “silenziosa”; un ingresso nell’azionariato con diritto di voto; e dei prestiti dalla banca Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW). È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, secondo cui fonti vicine al processo negoziale ritengono decisamente poco plausibile che lo Stato decida di aiutare Lufthansa senza poter poi esercitare il proprio diritto di voto nelle future scelte della società. Ieri il settimanale “Der Spiegel” riportava che il governo potrebbe acquisire un pacchetto del 25,1 per cento dell’azienda, ma sinora non sono giunti commenti ufficiali né dall’esecutivo, né dalla dirigenza della compagnia aerea. Le fonti di “Handelsblatt” vicine a Lufthansa, al momento, sostengono che i negoziati sono lungi da una conclusione e che sul tavolo ci sarebbero anche delle soluzioni alternative alla crisi, fra cui l’attivazione di uno scudo protettivo. Questo strumento dovrebbe garantire una protezione rispetto ai creditori della compagnia e la possibilità di rinegoziare i contratti con le organizzazioni sindacali e con i fornitori come Airbus e Boeing. Il tema degli aiuti statali sarà sicuramente centrale nell’assemblea generale annuale di Lufthansa che avrà luogo martedì. (Geb)