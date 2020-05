Droga: Carabinieri Garbagnate arrestano 52enne con coltivazione di marijuana in box

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ieri pomeriggio i Carabinieri di Garbagnate Milanese hanno fermato un 52enne italiano che stava circolando senza giustificato motivo. I militari dopo averlo controllato hanno perquisito il suo appartamento e il box. All'interno del box i militari hanno trovato circa 70 grammi di marijuana e una serra realizzata artigianalmente con 6 piante, altri 5 bicchieri con piante in germogliazione e altre 60 foglie in essiccazione. Il soggetto è stato arrestato ai domiciliari in attesa di rito direttissimo. (Rem)