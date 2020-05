Coronavirus: Gelmini (FI), dopo un mese imprese ancora senza soldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Mariastella Gelmini, ha voluto ricordare oggi che "il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto liquidità lo scorso 6 aprile: siamo al 3 maggio e di fronte all'inadeguatezza di questo provvedimento e delle disposizioni date agli istituti di credito, Giuseppe Conte dice che interverrà, farà, 'solleciterà', con comodo. Il paese affonda lentamente, e siamo nelle mani del governo del giorno dopo". In una nota, la parlamentare di Forza Italia, ha poi aggiunto: "Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi in edicola con un'intervista, è 'consapevole' del clamoroso ritardo su xassa integrazione, bonus per i lavoratori autonomi e prestiti alle imprese". Ma "invece di fare mea culpa il premier loda l'Inps, rinvia la soluzione dei problemi, e dà la colpa alle Regioni", ha concluso. (Com)