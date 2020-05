Francia: ministro Sanità, data di riapertura dell'11 maggio "non è scolpita nel marmo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dell'11 maggio, che in Francia dovrebbe rappresentare il giorno in cui ci sarà un primo allentamento delle restrizioni adottate per contrastare il coronavirus, non è "scolpita nel marmo". Lo ha detto oggi il ministro della Sanità, Olivier Veran, in un'intervista al quotidiano "Le Parisien", precisando che solo "se le misure verranno rispettate sino alla fine, potremo dire di aver messo un coperchio alla pentola dell'epidemia e saremo in grado di uscire gradualmente dall'isolamento nelle migliori condizioni". Per Veran, se invece i cittadini non daranno prova di senso di responsabilità e di conseguenza il numero dei contagi aumenterà eccessivamente, "la data di revoca delle restrizioni potrebbe essere messa in discussione e sarà stabilita a seconda dei dipartimenti".(Frp)