© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante che la comunità internazionale metta insieme le proprie capacità scientifiche in maniera trasparente e disinteressata. Lo ha dichiarato Papa Francesco questa mattina. “Bisogna collaborare in maniera trasparente per trovare un vaccino e garantire a tutti un accesso incondizionato all’assistenza sanitaria e alle cure mediche essenziali”, ha detto. (Rin)