Coronavirus: Spallanzani entra nella fase 3 e accoglie pazienti da altri presidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto Spallanzani, nell’ambito della sua flessibilità organizzativa è entrato nella III fase, ovvero di accoglienza di pazienti positivi e sospetti, accolti da tutti i presidi sanitari e sociosanitari del Lazio. "In funzione di ciò, in questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 157 pazienti, di cui 103 positivi e 54 sottoposti ad indagini. 18 pazienti necessitano di supporto respiratorio". Si legge nel bollettino medico dell'Inmi Spallanzani. "In particolare si intende segnalare che nella giornata di ieri abbiamo accolto 28 pazienti provenienti dalla casa di cura clinica Latina", conclude. (Rer)