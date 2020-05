Coronavirus: Mulè (FI), Italia ha la tempra morale per uscire dalla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha la tempra morale per farcela, uscire da questa crisi e rimettere in moto l’economia. Così in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. “Ha ragione il presidente Berlusconi: l’Italia ha la tempra per farcela ma per questo serve una classe politica e dirigente capace di dare risposte ai cittadini, da una cassa integrazione per imprese e lavoratori in difficoltà a un indennizzo a fondo perduto, fino ad arrivare ad un immediato patto fiscale tra Stato, cittadini e imprese”, ha detto, sottolineando poi la necessità di semplificare la burocrazia a partire dalla sospensione del Codice appalti e di sostenere “settori gravemente in crisi come il turismo, la ristorazione, l’agroalimentare e lo sport”. Se la politica si assumerà la responsabilità delle scelte e delle decisioni, ha aggiunto, allora questo paese saprà rialzarsi “grazie allo spirito e all’orgoglio degli italiani, ma se affiderà le proprie iniziative al caso sarà caos economico e sociale”. (Com)