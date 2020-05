Coronavirus: Lions club Milano Nord 92 dona mascherine al personale in prima linea di Bresso, Desio e Merate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lions Club Milano Nord 92 contribuisce a supportare il personale in prima linea nel fronteggiare l'emergenza coronavirus, donando mascherine FFP2 a diverse realtà impegnate sul territorio di Bresso, Desio e Merate. A Bresso, il Lions Club Milano Nord 92 ha donato mascherine alla protezione civile, ai vigili urbani, ai Carabinieri, ai medici di famiglia, alle residenze sanitarie per disabili e alla casa di riposo "Luigi Strada". Altre mascherine sono state donate all'Ospedale di Desio e alla rsa "Villa dei Cedri" di Merate. I Lions, da sempre attivi sul fronte della solidarietà, hanno inoltre raccolto oltre 4 milioni di euro in tutta Italia da utilizzare per Service anti-Covid 19(Rem)