Venezuela: rivolta in carcere, familiari chiedono consegna corpi 46 vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I familiari dei 46 detenuti che sono morti in una rivolta scoppiata nel carcere di Llos Llanos, nel Venezuela centrale, si sono radunati oggi davanti alla prigione per chiedere la consegna dei loro corpi e una giustificazione di quanto accaduto. Lo riferisce l'emittente "Telecinco", dopo che l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha convocato le autorità di Caracas per chiedere di indagare sulla dinamica dell'accaduto. In dichiarazioni rilasciate alla stampa locale, il ministro del Servizio penitenziario Maria Iris Varela ha sostenuto che le forze di sicurezza sono intervenute per impedire un tentativo di evasione, precisando che fra le vittime ci sono anche funzionari del carcere. "Respingiamo la violenza e deploriamo profondamente la situazione per le umili famiglie venezuelane", ha detto Varela. Da parte sua, il deputato di opposizione Freddy Valera ha affermato che la tesi dell'evasione "non giustifica il massacro". "Lo Stato venezuelano ha l'obbligo di proteggere la vita dei prigionieri che sono detenuti nei centri penitenziari del paese, ma noi vediamo invece episodi di violenza nelle carceri in cui muoiono detenuti", ha detto Valera, accusando lo Stato di non esprimersi al riguardo.(Brb)