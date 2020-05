Coronaviru: nuovo aumento record dei contagi in Russia, 10.633 casi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha registrato un nuovo incremento record dei nuovi casi Covid-19: sono 10.633 i contagiati confermati nelle ultime 24 ore, un dato che porta la quota totale a 134.687. Lo ha riferito il Centro nazionale di risposta al coronavirus. "Nelle ultime 24 ore, 10.633 casi COVID-19 sono stati registrati in 85 regioni del paese. Di questi, 5.345 (ovvero il 50,3 per cento) sono persone che non mostrano sintomi clinici", ha riferito il centro in una nota. Di tutti i nuovi casi, 5.948 sono stati registrati a Mosca, 822 nella regione della capitale russa e 295 a San Pietroburgo. Sono 58, invece, le nuove vittime del Covid-19, un numero che porta la quota totale a 1.280. Nelle ultime 24 ore sono 1.626 che sono ufficialmente guariti, portando la quota di persone che si sono lasciate alla spalle la mattia a 16.639. (Rum)