- In questa emergenza le famiglie sono state abbandonate e di loro non c’è traccia nella Fase due del governo. Lo scrive su Twitter la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Fratelli d’Italia aderisce all’iniziativa di Forum Famiglie per dire grazie ai genitori, ai ragazzi e ai bambini per come hanno affrontato questo periodo e chiedere l’attenzione che meritano”, ha scritto.(Rin)