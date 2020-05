Spagna: Sanchez, 16 miliardi di euro alle Comunità saranno erogati in tre tranche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo non rimborsabile di 16 miliardi di euro che il governo spagnolo intende erogare a favore delle Comunità locali per affrontare le conseguenze provocate dalla crisi del Covid-19 sarà erogato in tre tranche. Lo ha spiegato il premier spagnolo, Pedro Sanchez, nella videoconferenza di questa mattina con i rappresentanti delle varie Comunità, cui ha illustrato come sarà strutturato il Fondo annunciato ieri. Il Fondo “sarà composto da tre tranche: una da 6 miliardi che sarà erogata immediatamente, e altre due di un massimo di 5 miliardi l’una che verranno emesse nella seconda metà dell’anno”, ha spiegato il primo ministro. Il Fondo servirà ad affrontare “l'impatto del Covid-19 sulla spesa sanitaria per un importo di 10 miliardi” e “sarà distribuito in base all'impatto della pandemia” rispetto ai vari territori, ha aggiunto Sanchez. Un altro miliardo di euro sarà destinato alla spesa sociale, ha proseguito il premier, secondo cui i restanti 5 miliardi compenseranno “la riduzione dei redditi delle Comunità derivante dal blocco dell’attività economica”. (segue) (Spm)