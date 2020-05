Sport: Valente (M5s), giusto allenamenti individuali anche per attività di squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se con il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri è consentito allenarsi in forma individuale è giusto che il provvedimento riguardi tutti gli atleti e non soltanto alcuni. Lo dichiara in una nota Simone Valente, deputato del Movimento 5 Stelle. “Trovo consona la scelta del ministro Spadafora di far valutare al Comitato tecnico scientifico la ripresa degli allenamenti individuali anche per gli sport di gruppo”, ha detto, sottolineando che “si sta creando una situazione surreale con soltanto alcune Regioni, come Emilia e Lazio, che hanno concesso ai club di calcio il placet per la ripresa degli allenamenti già da domani”. Bisogna evitare, ha aggiunto, che si generi tale disparità. (Com)