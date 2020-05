Coronavirus: Granelli, domani su metro a Milano ci staranno 350/400 mila persone massimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani sulle metropolitane di Milano potranno stare 350 mila persone, massimo 400 mila. Lo ha dichiarato Marco Granelli, assessore a Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Milano, in collegamento Facebook in merito alla Fase 2 che parte domani, lunedì 4 maggio. "Abbiamo tutti una responsabilità, siamo responsabili per la nostra salute e per quella di tutti - ha affermato Granelli - A Milano sappiamo che prima del Coronavirus due persone su tre si muovevano con il trasporto pubblico, eravamo arrivati a circa a 1 milione e 400 mila persone che tutti i giorni prendevano la metropolitana e domani non ci staranno, ce ne staranno 350 mila, massimo 400 mila. Dovremmo fare in modo che quelli che devono andare al lavoro possano farlo in sicurezza". L'assessore ha aggiunto che "dalle 5 di lunedì mattina ci saranno il 100 per cento dei mezzi, speriamo che anche Trenord e le altre società della Regione facciano lo stesso perché è importante avere il massimo dell'offerta possibile". (Rem)