Coronavirus: Granelli, domani a Milano 300 persone in più per controlli su Tpl

- Domani a Milano ci saranno 300 persone in più per far rispettare le regole sul trasporto pubblico locale in città. Lo ha annunciato Marco Granelli, assessore a Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Milano, durante un collegamento dal suo profilo Facebook sulla "Fase 2" che parte domani. "Se c'è una regola aiutiamoci a rispettarla, noi mettiamo il 100 per cento - ha detto Granelli - abbiamo messo questa filiera di controlli, abbiamo 300 persone più del solito che saranno in giro a parlare con la gente a dire 'attenzione dovete mettere le mascherine', 'attenzione l'autobus è pieno, aspettate' o in metro 'aspettate a scendere al mezzanino perché ci sono già persone in attesa', questo lo faremo, però aiutateci". "Non andiamo in giro per nulla, molte aziende hanno spostato l'orario d'ingresso, in modo che si possa dilatare l'ora di punta, il Comune di Milano l'ha fatto" ha concluso Granelli. (Rem)