Terremoto: Lorenzoni (M5s), arrivata ordinanza per individuare comuni più danneggiati

- È arrivata l'attesa ordinanza commissariale con la quale si individuano, per le quattro regioni coinvolte dal terremoto del centro Italia, i comuni più danneggiati. Lo scrive in una nota Gabriele Lorenzoni, deputato del Movimento 5 Stelle. “L'ordinanza da finalmente seguito al decreto Sisma dello scorso autunno, con cui è stata istituita l’autocertificazione, sono stati ridotti a favore di verifiche a posteriori i controlli preventivi sulle pratiche, e sono stati individuati quei comuni dove potranno istituirsi i programmi straordinari di ricostruzione: strumenti di semplificazione per i comuni più colpiti che permettono di ricostruire gli edifici pubblici e privati anche in deroga ai vigenti dispositivi di pianificazione territoriale e urbanistica”, ha scritto. Nasce quindi, ha aggiunto, il "cratere ristretto" per cogliere le specificità di alcuni territori colpiti, sensibilmente diversi dai capoluoghi di provincia e dalla fascia esterna del cratere. (Com)