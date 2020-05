Coronavirus: Pichetto (FI), servono misure a sostegno della domanda e dei consumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha il dovere non solo di promettere risorse, ma anche di renderle effettivamente disponibili. Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, capogruppo in commissione Bilancio, aggiungendo che “Fase due non significa soltanto consentire agli italiani di recuperare la loro libertà, ma anche creare le condizioni affinché l’economia possa ripartire”. La proposta lanciata da Maurizio Sella per un prestito “Lavoro e sviluppo” con scadenza lunga intorno ai 30-50 anni con tassi bassi, ha aggiunto, è una “via giusta che anzi va colta: in questo momento è necessario aumentare la liquidità a disposizione delle imprese e dei cittadini perché la domanda va sostenuta e i consumi incentivati”. (Com)