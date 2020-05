Coronavirus: Granelli, allo studio prolungamento di due mesi dell'abbonamento al tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sta studiando un sistema per prolungare la scadenza degli abbonamenti di due mesi, permettendo così agli utenti di recuperare i mesi di marzo e aprile dove non si è usufruito del servizio a causa del lockdown. Lo ha annunciato Marco Granelli, assessore a mobilità e lavori pubblici del Comune di Milano, durante un collegamento dal suo profilo Facebook in merito alla "Fase 2" che parte domani. "Il 70 per cento delle persone che usano i mezzi hanno l'abbonamento e metà di queste quello annuale, ma a marzo e aprile questi utenti non l'hanno usato pur avendolo in tasca - ha dichiarato Granelli - allora fin da fine marzo abbiamo lavorato con gli altri Comuni d'Italia, con le Regioni e con il governo per studiare un sistema per cui a tutti questi abbonati si prolunghi l'abbonamento di due mesi. Se hanno l'abbonamento che scade a settembre gli scadrà a novembre ". L'assessore ha aggiunto che questo aspetto ha incontrato la sensibilità delle istituzioni a tutti i livelli ed è già presente nelle bozze del decreto: "Ho visto già delle bozze del decreto dove c'è scritta questa cosa, si stanno scrivendo i testi - ha proseguito Granelli - la ministra ha dichiarato che intende farlo e si sta creando un fondo perché per fare questo in tutta Italia i soldi che servono non sono pochi, ma ci stiamo lavorando".(Rem)