Cultura: Ferrovie, La Freccia di maggio esce solo sul web e guarda alla ripartenza

- La Freccia (il mensile di Ferrovie dello Stato) di maggio lancia l’invito e l’impegno di tutto il gruppo con una cover firmata Steve McCurry in omaggio all’Italia. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa di Ferrovie, in cui viene ribadita la “consapevolezza che la lotta al Covid-19 deve proseguire con determinazione”. I sindaci delle principali città italiane (Antonio Decaro, Chiara Appendino, Giuseppe Sala, Luigi Brugnaro, Marco Bucci, Virginio Merola, Dario Nardella, Virginia Raggi, Luigi de Magistris, Vincenzo Napoli e Giuseppe Falcomatà) e i governatori Stefano Bonaccini, Attilio Fontana, Giovanni Toti e Nello Musumeci, interpellati da “La Freccia” delineano possibili scenari, idee, progetti, iniziative e auspici per i mesi a venire. Nell’edizione di maggio saranno anche incluse testimonianze di mamme per raccontare la quotidianità per i propri bambini costretti a rimanere a casa in quarantena; il colloquio con il direttore della testata FIRSTonline Franco Locatelli; e un appuntamento con “Un treno di libri” di Alberto Brandani, che rinnova l’invito alla lettura con la rubrica “In viaggio con il prof”. (Com)