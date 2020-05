Agricoltura: Coldiretti, riaprire agriturismi che hanno subito danni per mezzo miliardo euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna far riaprire subito i 24 mila agriturismi italiani, che spesso situati in zone isolate della campagna, in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e con ampi spazi all’aperto dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza. Questa la richiesta della Coldiretti in riferimento all’inizio della Fase due il 4 maggio con gli alberghi già aperti. “Nel rispetto dele misure di precauzione, ci sono tutte le condizioni per riaprire le strutture agrituristiche che per effetto della chiusura forzata, secondo Terranostra, hanno già subito danni per mezzo miliardo di euro in mancanza dei classici ponti di primavera”, si legge in una nota, in cui viene ribadito che sostenere il turismo in campagna “significa evitare il pericoloso rischio di affollamenti al mare”.Le mancate scampagnate di primavera, prosegue la nota, hanno avuto un impatto drastico sul sistema agrituristico, con 253 mila posti letto vuoti e quasi 442 mila posti a tavola deserti. A pesare sono state anche le cancellazioni forzate delle cerimonie religiose (cresime, battesimi, comunioni, matrimoni) che si svolgono tradizionalmente in questo periodo dell’anno.(Com)