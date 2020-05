Coronavirus: Durigon (Lega), accordo tra Abi e sindacati per anticipo Cig è fallito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo per l’anticipo della cassa integrazione siglato tra i sindacati e l’Associazione bancaria italiana (Abi) è fallito: ci sono migliaia di italiani senza lavoro né cassa integrazione. Lo dichiara in una nota il deputato della Lega Claudio Durigon, sottolineato ritardi “non solo per la cassa integrazione in deroga ma anche per quella ordinaria con non passa attraverso le Regioni”. Ogni giorno, ha aggiunto, arrivano “migliaia di segnalazioni di enormi ritardi nei pagamenti per la scarsa disponibilità delle banche, di spese dei conti correnti a carico dei lavoratori e di iter burocratici lunghi e complessi”. L’accordo siglato con i sindacati, ha concluso, non è più credibile: si intervenga “immediatamente prima che sia troppo tardi con un anticipo con garanzia al 100 per cento dello Stato”. (Com)