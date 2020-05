Germania: Steinmeier, crisi del Covid-19 non intacca le basi della nostra democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emergenza provocata dal Covid-19 non sta danneggiando i fondamenti della democrazia. È il pensiero espresso dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier in un’intervista rilasciata all'edizione domenicale del quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Steinmeier ha detto di aver accolto positivamente il dibattito sulle restrizioni imposte dal governo per contrastare gli effetti della pandemia, ma ha respinto le affermazioni secondo cui queste misure starebbero minando gli standard democratici. "Il dibattito costringe i rappresentanti politici a giustificare ogni giorno quanto a lungo saranno mantenute tali misure", ha detto Steinmeier. Mentre in Europa vi sono stati esempi di governi che hanno sfruttato la crisi del coronavirus per rafforzare le strutture autoritarie, Steinmeier ha affermato di "non vedere come quest’accusa possa trovare fondamento” in Germania. Il capo dello Stato ha osservato che la risposta della Germania non è stata diversa da quella delle altre democrazie in tutto il mondo, che hanno introdotto enormi restrizioni alla vita pubblica per frenare la diffusione del Covid-19. (segue) (Geb)