Germania: Steinmeier, crisi del Covid-19 non intacca le basi della nostra democrazia (2)

- Steinmeier ha dichiarato di avere "grande rispetto" per il modo in cui gli esponenti politici tedeschi stanno cercando ora di trovare un equilibrio tra la sicurezza dei cittadini e l’allentamento delle restrizioni. Il presidente tedesco ha detto che il fatto che ora ci siano sempre meno nuovi contagi è il risultato "di un'intelligente gestione delle crisi, unita alla responsabilità e alla disciplina delle persone". Diversi esponenti politici hanno chiesto che il governo tedesco giustifichi le restrizioni ancora in vigore, nonostante alcune misure siano state allentate da metà aprile e sia stata pubblicata una tabella di marcia per un ulteriore allentamento. Rispondendo a queste critiche, il cancelliere tedesco Angela Merkel ha sottolineato che ci sarebbero troppi rischi nel caso in cui le restrizioni venissero allentate troppo rapidamente. (Geb)