Coronavirus: Conte a "La Stampa", escludo patrimoniale, maggioranza è solida

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una lunga intervista al quotidiano "La Stampa" ha affrontato diversi temi, a cominciare dalla cosiddetta fase due e dalle misure economiche per fronteggiare la crisi. Fra queste, però, non ci sarà la patrimoniale, che il presidente ha "escluso" come possibilità. "Il nostro debito rimane sostenibile, nel quadro di un risparmio privato molto cospicuo e di una resilienza particolarmente spiccata del nostro intero sistema economico. La maggior parte del debito aggiuntivo che dovremo collocare per fronteggiare la crisi, peraltro, sarà coperta dal programma di acquisti della Bce". Sempre in tema economico, il presidente Conte ha poi definito "ingiustificato il declassamento di Fitch" ma "non mi ha rubato il sonno" anche perchè "mi preoccupano invece le famiglie in difficoltà, i lavoratori che rischiano di perdere il posto, gli autonomi e le imprese". Dalle pagine del quotidiano torinese, Conte ha poi voluto rispondere all'accusa di aver valicato i confini della Costituzione con il ricorso ai Dpcm: "Dobbiamo essere orgogliosi - ha sottolineato - di avere rispettato l'equilibrio tra poteri costituzionali, inserendo i Dpcm - che sono serviti a introdurre, per un periodo limitato, le misure contenitive secondo criteri di adeguatezza, proporzionalità e tempestività - nell'ambito di uno stato di emergenza nazionale dichiarato per un periodo di sei mesi e nel rispetto del quadro regolatorio definito dai decreti-legge, che sono atti equiparati alla legge, ma sottoposti al vaglio del Parlamento, secondo le previsioni della Costituzione". (segue) (Rin)