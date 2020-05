Coronavirus: Conte, escludo patrimoniale, maggioranza è solida (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle misure per la fase due e la ripartenza economica del paese, il presidente Conte ha ammesso che "c'è delusione da parte di molti operatori economici. Li capisco, ma per riavviare il circuito economico di beni e servizi meno necessari occorre che i clienti si sentano sicuri e protetti. Se nei prossimi giorni avremo risultati positivi - ha però ribadito Conte - potremo anche valutare di anticipare alcune riaperture, venendo incontro ad alcune specifiche richieste delle Regioni. Ma una cosa è riaprire sulla base di verifiche agganciate ad accurati parametri che tengano conto dell'andamento epidemiologico, altra cosa è farlo in base a iniziative estemporanee". Questo perchè "dobbiamo mantenere saldo il principio di coordinamento delle iniziative e lo spirito di leale collaborazione tra le varie istituzioni dello Stato. Con le Regioni e gli enti locali il nostro dialogo è costante e, nel complesso, anche fruttuoso. Stiamo ottenendo questi risultati con lo sforzo di tutti" e in merito "all'impugnazione delle ordinanze territoriali, la riserviamo solo ai casi di estrema necessità". (segue) (Rin)