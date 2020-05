Coronavirus: Conte, escludo patrimoniale, maggioranza è solida (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'intervista, il presidente Conte ha parlato anche dei rapporti all'interno della maggioranza, alla luce anche delle ultime polemiche arrivate in particolare da Italia viva. Partito con cui però "stiamo lavorando bene. La maggioranza è solida. Io ho sempre dato priorità alla forza e alla ragionevolezza delle proposte, al di là di chi le sostiene, al di là se è rappresentativo del 2 o del 25 per cento del Paese. Quando ci confrontiamo coi capi delegazione dei vari partiti ognuno ha lo stesso peso. Ma ci vuole consapevolezza che non si governa da soli, ma in coalizione". Inoltre "ora ci aspettano mesi difficili: la stabilità e la coesione del governo sono valori che rafforzano l'immagine del paese anche nei negoziati con l'Ue". Infine, dalle pagine del quotidiano, il presidente ha allontanato le varie ipotesi circolate in queste ore su un governo tecnico di larghe intese, magari guidato da Mario Draghi: "E' un costante chiacchiericcio, sullo sfondo, che fa parte del gioco politico italiano. Non mi distrae. L'unica cosa che mi preoccupa è riuscire a dare risposte a chi è stato colpito da questa crisi. Certamente, in un momento di emergenza e di difficoltà economica l'instabilità sarebbe un danno serio per il Paese e non possiamo affatto permettercela". (Rin)