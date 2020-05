Coronavirus: Urso (Fd’I), di Fase due si potrà parlare forse a metà maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si può affatto parlare di Fase due: si potrà forse a metà maggio. Lo ha dichiarato Adolfo Urso, senatore di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Copasir, ospite al programma “L’imprenditore e gli altri” su Radio Cusano Tv Italia. “Non si capisce quale sia la rotta o la direzione: si intravede solo una grande confusione come dimostrano i cambiamenti continui sui congiunti che si possono incontrare”, ha detto, sottolineando come siano “emerse differenze tra regioni sulla diffusione del contagio”. Sullo scontro tra governo e regioni, il senatore ha poi ribadito che ci sono alcune regioni, come il Veneto che è stato “un modello di efficienza nella Fase uno” o alcune regioni del Sud che hanno pochissimo casi, che chiedono di riaprire. “Il governo avrebbe dovuto consentire a queste regioni di riaprire prima delle altre, così come con le aziende che sono già pronte”, ha spiegato. (Rin)