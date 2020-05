Per Steinmeier la crisi causata dal Covid-19 non danneggia i fondamenti della democrazia tedesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emergenza provocata dal Covid-19 non sta danneggiando i fondamenti della democrazia. È il pensiero espresso dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier in un’intervista rilasciata all'edizione domenicale del quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Steinmeier ha detto di aver accolto positivamente il dibattito sulle restrizioni imposte dal governo per contrastare gli effetti della pandemia, ma ha respinto le affermazioni secondo cui queste misure starebbero minando gli standard democratici."Il dibattito costringe i rappresentanti politici a giustificare ogni giorno quanto a lungo saranno mantenute tali misure", ha detto Steinmeier. Mentre in Europa vi sono stati esempi di governi che hanno sfruttato la crisi del coronavirus per rafforzare le strutture autoritarie, Steinmeier ha affermato di "non vedere come quest’accusa possa trovare fondamento” in Germania. Il capo dello Stato ha osservato che la risposta della Germania non è stata diversa da quella delle altre democrazie in tutto il mondo, che hanno introdotto enormi restrizioni alla vita pubblica per frenare la diffusione del Covid-19.Steinmeier ha dichiarato di avere "grande rispetto" per il modo in cui gli esponenti politici tedeschi stanno cercando ora di trovare un equilibrio tra la sicurezza dei cittadini e l’allentamento delle restrizioni. Il presidente tedesco ha detto che il fatto che ora ci siano sempre meno nuovi contagi è il risultato "di un'intelligente gestione delle crisi, unita alla responsabilità e alla disciplina delle persone".Diversi esponenti politici hanno chiesto che il governo tedesco giustifichi le restrizioni ancora in vigore, nonostante alcune misure siano state allentate da metà aprile e sia stata pubblicata una tabella di marcia per un ulteriore allentamento. Rispondendo a queste critiche, il cancelliere tedesco Angela Merkel ha sottolineato che ci sarebbero troppi rischi nel caso in cui le restrizioni venissero allentate troppo rapidamente. (Geb)