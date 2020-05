Coronavirus: Sala, domani non cambia il mondo, nostra attenzione deve cambiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 4 maggio, con le riaperture previste nella cosiddetta Fase 2, non cambia il mondo ma bisognerà adattarsi a quello che ci viene chiesto. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante il suo consueto messaggio da Palazzo Marino: "Questa non è una partita in cui c'è un primo tempo e un secondo tempo - ha precisato il primo cittadino - ci saranno altri tempi, poi ci sarà il 18 maggio e poi probabilmente ci sarà una gestione a 'stop and go', domani non cambia il mondo. Certamente la nostra attenzione deve cambiare, il nostro comportamento deve adattarsi a quello che ci viene chiesto".(Rem)