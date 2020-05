Iran: Shamkhani, lo Stato islamico non ha raggiunto l'Europa grazie a Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato islamico non ha raggiunto l'Europa perché è stato bloccato dalle mura della resistenza. Lo ha scritto in un tweet Ali Shamkhani, segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale dell'Iran. Shamkhani ha così risposto alla designazione del libanese Hezbollah come gruppo terrorista da parte della Germania. Shamkhani ha anche ricordato che la Germania ha fornito materiale a Saddam Hussein per la costruzione di armi chimiche che il dittatore iracheno ha utilizzato contro iraniani e curdi iracheni negli anni Ottanta, scrivendo che "i venditori di armi chimiche a Saddam sono diventati difensori dei diritti umani" per compiacere il loro amico "uccisore di bambini", Israele.Il 30 aprile, il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, ha disposto la messa al bando di ogni attività di Hezbollah in Germania. In esecuzione della decisione, la polizia ha perquisito le sedi e le proprietà di diverse associazioni vicine a Hezbollah nel paese. I sostenitori del partito sciita libanese in Germania dovranno interrompere tutte le loro attività. Le associazioni oggetto di perquisizione sono accusate di appartenere a Hezbollah, classificato come organizzazione terroristica dalle autorità tedesche. Il partito sciita libanese non ha strutture ufficiali in Germania.(Res)