Coronavirus: Sala, mascherina principale strumento di difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, durante il suo consueto messaggio da Palazzo Marino, ha ribadito l'importanza della mascherina nella lotta al Coronavirus: "Io sono molto in giro per la città per lavoro - ha precisato il primo cittadino - la maggior parte delle persone usa la mascherina ma ne vedo ancora troppi che fumano o telefonano e l'abbassano, che la tengono sotto il naso perché gli dà fastidio, che corrono e non ce l'hanno: la mascherina è il nostro principale strumento per difenderci da questo virus". (Rem)