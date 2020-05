Iran: presidente Rohani, domani apertura delle moschee in un terzo delle province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le moschee riapriranno da domani in circa un terzo delle province iraniane. Lo ha annunciato il presidente iraniano Hassan Rohani, come riferisce l'agenzia stampa "Irna". Rohani ha dichiarato che le moschee riapriranno in 152 province iraniane il 4 maggio dopo essere state chiuse a inizio marzo per contenere la diffusione del coronavirus. Secondo Rohani, le province in questione sono considerate "a basso rischio". Il presidente iraniano ha anche dichiarato che si sta considerando la riapertura delle scuole entro il 16 maggio per garantire un mese di lezioni prima delle vacanze estive. Malgrado l'allentamento della chiusura delle attività a partire dall'11 aprile, Rohani ha avvertito il paese che ci si dovrà preparare per un proseguimento dell'emergenza anche in estate. (Res)