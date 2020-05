Coronavirus: Di Maio, orgoglioso di rappresentare corpo diplomatico che non si è mai fermato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un grande orgoglio essere a capo della Farnesina e rappresentare un corpo diplomatico che non si è mai fermato durante questa emergenza. Lo ha scritto in un post su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Padri e madri lontani dai propri figli, distanze rese ancora più lunghe a causa delle limitazioni del coronavirus tra un Paese e l’altro. La sofferenza di un genitore davanti alla malattia di un figlio può essere affievolita solo dalla vicinanza, da uno sguardo, da un sorriso. Solo grazie alla possibilità di potergli stare accanto”, ha scritto Di Maio. “Sono tante storie che con il nostro corpo diplomatico abbiamo seguito e risolto, piccoli momenti di felicità che porterò con me anche dopo questa emergenza. Così come non potrò mai dimenticare la storia del giovane Niccolò che, bloccato in Cina, siamo riusciti a riportare in Italia. O come quella di Rebecca che nei prossimi giorni riuscirà ad operarsi in Germania”, ha aggiunto il ministro. “In questi momenti i primi ad essere colpiti sono sempre i più deboli ed è compito dello Stato stare accanto a queste persone. Con ogni mezzo, con il massimo sforzo”, ha concluso il titolare della Farnesina. (Res)