Indonesia: arrestate otto persone per danni a importante sito industriale

- La polizia nella provincia di Maluku, nel nord dell'Indonesia, ha arrestato otto persone per aver partecipato ad una manifestazione dei lavoratori degenerata in violenze. I manifestanti, ha detto alla stampa locale il il portavoce della polizia regionale, Adib Rojikan, sono stati accusati di aver danneggiato la proprietà del Weda Bay Industrial Park in Indonesia (Iwip), un nuovo sito industriale che riunisce attività di fusione del nickel e per la produzione di batterie gestito dalla compagnia francese Eramet e dal gruppo cinese Tsingshan Holding. Gli incidenti si sono verificati nel quadro della manifestazione del primo maggio. Insieme alle otto persone arrestate per il loro coinvolgimento nei fatti altre quattro sono state interrogate dagli inquirenti, ha detto Rojikan. I lavoratori hanno manifestato contro i licenziamenti previsti sul sito industriale e per richiedere di essere pagati con uno stipendio pieno durante il blocco delle attività dovuto al coronavirus. In una nota, l'Iwip ha dichiarato che la manifestazione non è stata convocata dai sindacati, e ha accusato cinque studenti universitari di aver sobillato circa 800 dipendenti per partecipare alla protesta e condurre "azioni anarchiche". (Inn)