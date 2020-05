Coronavirus: direttiva Lamorgese, serve equilibrio tra tutela salute e impatto su vita cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una direttiva rivolta ai prefetti, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha introdotto le nuove misure di contenimento del contagio da Covid-19 incluse nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, che resteranno in vigore su tutto il territorio nazionale a partire da lunedì prossimo e fino al 17 maggio. L’innovazione più importante alla precedente normativa riguarda gli spostamenti: oltre a quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o prima necessità sarà infatti consentito di muoversi per incontrare i congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Con riguardo alla definizione di congiunti, come chiarito ieri, viene ribadito che il termine riguarda “i coniugi, i rapporti di parentela, affinità o unione civile, nonché le relazioni connotate da duratura e significativa comunanza di vita e affetti”. Nella stessa norma viene inoltre confermato il divieto di spostarsi in una regione diversa da quella in cui ci si trova salvo che per comprovate esigenze lavorative o di assoluta urgenza: per coloro che rientrano presso il proprio domicilio, abitazione o residenza non sarà quindi consentito di spostarsi nuovamente al di fuori dei confini regionali qualora non ricorra uno dei motivi sopracitati. (segue) (Com)