Coronavirus: direttiva Lamorgese, serve equilibrio tra tutela salute e impatto su vita cittadini (2)

- È stato poi confermato il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati, e ai sindaci sarà consentito di disporre la temporanea chiusura di aree in cui non sia possibile garantire il rispetto delle norme di sicurezza: è stato tuttavia reso nuovamente possibile l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, purché vengano rispettate le misure di sicurezza. Fermo restando il divieto di attività ludica o ricreativa all’aperto, è stato consentito lo svolgimento di attività sportiva o motoria sia individualmente che con un accompagnatore (nel caso di minori o persone non autosufficienti) purché venga mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri per le attività sportive e di almeno un metro per tutte le altre attività: la norma ha pertanto reintrodotto l’attività sportiva tra quelle consentite, rimuovendo anche il limite di prossimità alla propria abitazione. La disposizione consente poi lo svolgimento di cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione dei congiunti, e comunque fino ad un massimo di 15 persone, con “funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza interpersonale”. (segue) (Com)