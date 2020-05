Coronavirus: direttiva Lamorgese, serve equilibrio tra tutela salute e impatto su vita cittadini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le attività commerciali al dettaglio, è stato confermato il regime di sospensione a cui fanno eccezione le rivendite di generi alimentari, le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. A queste attività è stato aggiunto il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti. Confermata anche la sospensione dell’attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e dei catering continuativi su base contrattuale che garantiscano il rispetto della distanza interpersonale. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio ed è stata introdotta la ristorazione da asporto, fermi restando i limiti relativi alla distanza di sicurezza, il divieto di consumare prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Con riguardo alle attività produttive industriali e commerciali, è stato ampliato il novero di quelle consentite, aggiungendo nuovi codici Ateco rispetto a quelli contenuti nell’allegato 3 al decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile e ricomprendendo ulteriori attività all’interno delle tipologie identificate dai codici Ateco già presenti. (segue) (Com)