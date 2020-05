Coronavirus: direttiva Lamorgese, serve equilibrio tra tutela salute e impatto su vita cittadini (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella direttiva viene ribadita la necessità “imprescindibile di garantire la sicurezza dei lavoratori e assicurare idonei livelli di protezione negli ambienti di lavoro, per sostenere il riavvio del tessuto produttivo nazionale”. Determinante per il conseguimento di tali obiettivi, si legge nel documento, sarà l’attivazione di “un adeguato sistema di controlli, teso a verificare l’osservanza delle disposizioni”. Per quanto riguarda le prescrizioni sulla possibilità di spostamento delle persone, fermo restando “la necessità assoluta di far leva sul senso di responsabilità dei singoli cittadini, il quadro delle misure adottate impone di trovare un equilibrio tra il primario obiettivo di salvaguardare la salute pubblica e l’esigenza di contenere l’impatto sulla vita quotidiana dei cittadini”. (Com)