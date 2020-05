Velletri: litiga con i vicini e li minaccia con una pistola, denunciato uomo di 63 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sera del primo maggio gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Velletri sono intervenuti in via Fontana delle Rose per una lite. Arrivati sul posto hanno trovato un gruppo di persone affacciate al balcone di uno stabile che a gran voce indicavano un uomo, affacciato al piano terra di un altro edificio. I poliziotti hanno ascoltato alcuni testimoni che hanno raccontato che durante una lite fra vicini l'uomo segnalato si era affacciato con una pistola minacciando le persone con cui stava litigando. Il sospettato ha confermato di detenere regolarmente una pistola, una Beretta 84F calibro 9 mm short, trovata durante la perquisizione in un vano contenitore di un divano, insieme a un caricatore vuoto e a 89 proiettili tutti cal. 9 mm short. Dalla denuncia di detenzione dell'arma presentata dall'uomo gli agenti hanno constatato che 39 dei colpi trovati erano eccedenti rispetto a quelli denunciati e quindi detenuti abusivamente. L'uomo, inoltre, non aveva mai presentato la documentazione medica per l'idoneità all'uso e alla detenzione delle armi. La pistola e le cartucce sono state sequestrate mentre il 63enne è stato denunciato per minacce aggravate dall'uso dell'arma e per l'illecita detenzione di munizionamento. (Rer)