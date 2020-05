Coronavirus: Cangemi (FI), in fase 2 Raggi apra cimiteri a Roma, segua esempio altri sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco Raggi apra i cimiteri a Roma "e permetta a chi ha perso i propri cari di pregare sulle loro tombe". Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio Giuseppe Cangemi di Forza Italia. "Le faq del governo sulla fase 2 dell'emergenza Covid19 precisano che è consentito spostarsi nell'ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Alcuni sindaci della provincia di Roma hanno già firmato le ordinanze per la riapertura dei cimiteri dal 4 maggio, Raggi non tolga ai cittadini romani la possibilità, dopo il lungo lockdown, di tornare a far visita ai propri defunti e trovare un po' di conforto", aggiunge Cangemi.(Com)