Spagna: sondaggio, popolari in cima ai consensi a Madrid grazie al sindaco Almeida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Madrid, Jose Luis Martinez-Almeida, è uno dei politici più apprezzati del paese, in particolare per la capacità di gestire l’emergenza provocata dall’epidemia nazionale di Covid-19. Come emerge da un sondaggio pubblicato da “Abc”, la popolarità di Almeida ha giovato al Partito popolare che ora nella capitale spagnola può contare sul 44,7 per cento dei consensi. A sinistra in netta ripresa c’è il Partito socialista che ottiene il 25,9 per cento delle preferenze e ha beneficiato del crollo improvviso di Mas Madrid. La formazione politica fondata da Manuela Carmena, l’ex sindaco della capitale che, pur risultando la più votata alle elezioni municipali del 2019, ha dovuto cedere il passo ad Almeida grazie all’alleanza fra popolari, Ciudadanos e Vox. Il merito di Almeida, in questa fase di emergenza, è stato quello di identificarsi con l’intera città, un fattore che ne ha aumentato la popolarità. Con il 44,7 per cento dei consensi il Partito popolare otterrebbe 27 consiglieri comunali su 57, solo due seggi sotto la maggioranza assoluta che la formazione di centrodestra deteneva prima della sconfitta contro Carmena nel 2015.(Spm)