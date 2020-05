Roma: si aggirava con fare sospetto tra le auto, con sé strumenti per scasso, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa notte, i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma centro hanno denunciato un tunisino di 34 anni, disoccupato e con precedenti, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L'uomo è stato notato dalla pattuglia dell’Arma che stava effettuando dei controlli del territorio in via Cernaia, mentre si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta. E' stato fermato per un controllo, e nel corso della perquisizione personale è stato trovato in possesso, all’interno dello zaino, di un paio di pinze, che sono state sequestrate. Nei suoi confronti è scattata anche la sanzione amministrativa per l’inosservanza della vigente normativa finalizzata alla limitazione del contagio da virus Covid-19. (Rer)