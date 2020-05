Sanità: Anac, conflitto interessi Sileri in tema mascherine è competenza dell’Antitrust

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul caso del possibile conflitto di interessi in tema di mascherine in capo al viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, è intervenuta l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), dopo l’esposto presentato nei giorni scorsi dal Codacons. Come riferisce la nota, con l’esposto era stato chiesto di aprire un’indagine su una vicenda portata alla luce dal programma “Le Iene” secondo cui la moglie del viceministro lavorerebbe come agente rappresentante in un’azienda che ha fornito mascherine al Policlinico Umberto I di Roma con un appalto confermato dieci giorni dopo la nomina di Sileri. A tale esposto l’Anac ha risposto informando che gli atti sono stati girati per competenza all’Antitrust. “Con riferimento alla vigilanza in ordine al rispetto della normativa in materia di conflitto di interesse e incompatibilità dei titolari di cariche di governo, si rammenta che l’articolo 7 della legge 20 luglio 2004, n. 215, attribuisce la materia alla competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla quale l’esposto in oggetto viene pertanto trasmesso”, si legge nella comunicazione a firma del presidente Francesco Merloni.(Com)