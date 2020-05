Lamorgese ai prefetti: "Equilibrio tra la tutela della salute e l'impatto sulla vita dei cittadini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una direttiva rivolta ai prefetti, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha introdotto le nuove misure di contenimento del contagio da Covid-19 incluse nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, che resteranno in vigore su tutto il territorio nazionale a partire da lunedì prossimo e fino al 17 maggio. L’innovazione più importante alla precedente normativa riguarda gli spostamenti: oltre a quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o prima necessità sarà infatti consentito di muoversi per incontrare i congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Con riguardo alla definizione di congiunti, come chiarito ieri, viene ribadito che il termine riguarda “i coniugi, i rapporti di parentela, affinità o unione civile, nonché le relazioni connotate da duratura e significativa comunanza di vita e affetti”. Nella stessa norma viene inoltre confermato il divieto di spostarsi in una regione diversa da quella in cui ci si trova salvo che per comprovate esigenze lavorative o di assoluta urgenza: per coloro che rientrano presso il proprio domicilio, abitazione o residenza non sarà quindi consentito di spostarsi nuovamente al di fuori dei confini regionali qualora non ricorra uno dei motivi sopracitati.È stato poi confermato il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati, e ai sindaci sarà consentito di disporre la temporanea chiusura di aree in cui non sia possibile garantire il rispetto delle norme di sicurezza: è stato tuttavia reso nuovamente possibile l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, purché vengano rispettate le misure di sicurezza. Fermo restando il divieto di attività ludica o ricreativa all’aperto, è stato consentito lo svolgimento di attività sportiva o motoria sia individualmente che con un accompagnatore (nel caso di minori o persone non autosufficienti) purché venga mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri per le attività sportive e di almeno un metro per tutte le altre attività: la norma ha pertanto reintrodotto l’attività sportiva tra quelle consentite, rimuovendo anche il limite di prossimità alla propria abitazione. La disposizione consente poi lo svolgimento di cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione dei congiunti, e comunque fino ad un massimo di 15 persone, con “funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza interpersonale”.Per quanto riguarda le attività commerciali al dettaglio, è stato confermato il regime di sospensione a cui fanno eccezione le rivendite di generi alimentari, le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. A queste attività è stato aggiunto il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti. Confermata anche la sospensione dell’attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e dei catering continuativi su base contrattuale che garantiscano il rispetto della distanza interpersonale. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio ed è stata introdotta la ristorazione da asporto, fermi restando i limiti relativi alla distanza di sicurezza, il divieto di consumare prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Con riguardo alle attività produttive industriali e commerciali, è stato ampliato il novero di quelle consentite, aggiungendo nuovi codici Ateco rispetto a quelli contenuti nell’allegato 3 al decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile e ricomprendendo ulteriori attività all’interno delle tipologie identificate dai codici Ateco già presenti.Nella direttiva viene ribadita la necessità “imprescindibile di garantire la sicurezza dei lavoratori e assicurare idonei livelli di protezione negli ambienti di lavoro, per sostenere il riavvio del tessuto produttivo nazionale”. Determinante per il conseguimento di tali obiettivi, si legge nel documento, sarà l’attivazione di “un adeguato sistema di controlli, teso a verificare l’osservanza delle disposizioni”. Per quanto riguarda le prescrizioni sulla possibilità di spostamento delle persone, fermo restando “la necessità assoluta di far leva sul senso di responsabilità dei singoli cittadini, il quadro delle misure adottate impone di trovare un equilibrio tra il primario obiettivo di salvaguardare la salute pubblica e l’esigenza di contenere l’impatto sulla vita quotidiana dei cittadini”. (Rin)