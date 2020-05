Terremoto: assessore Lazio, 4,2 milioni euro per sicurezza cantieri nell'area del cratere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio ha a disposizione 4,2 milioni di euro per la sicurezza dei cantieri nell'area del cratere. Lo prevede un'ordinanza sostenuta dalla Regione Lazio e definita nell'ultima cabina di coordinamento sisma, presieduta da Giovanni Legnini, in cui sono state approvate anche altre tre ordinanze per la ripresa dei cantieri nelle aree terremotate. Lo rende noto Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e politiche per la ricostruzione della Regione Lazio. Nel dettaglio, la prima ordinanza prevede contributi da parte dell'Inail alle imprese per la messa in sicurezza dei cantieri per contenere il contagio da Covid-19. I 4,2 milioni di euro destinati al cratere laziale permettono un rimborso del 100 per cento delle spese nel limite di 10mila euro ad impresa. "Un'azione che aiuta a sostenere il comparto dell'edilizia che vedrà riprendere i cantieri a partire dal 4 maggio e che sarà utile a tutte le attività che la Regione sta concentrando con le parti sociali in questo periodo per tutelare la salute dei lavoratori", ha affermato Di Berardino. (segue) (Com)